Zeugensuche nach Ladendiebstahl in Weimar

Weimar. Nachdem eine Frau in einem Geschäft in Weimar Schuhe gestohlen hatte, sucht die Polizei nach Hinweisen zu der Diebin.

Am Donnerstagabend wurde ein Schuhgeschäft im Atrium in Weimar bestohlen. Gegen 19 Uhr ging die Diebin in das Geschäft und nahm gleich zwei Paar Schuhe mit, ohne zu bezahlen, so die Polizei.

Vermutlich war die Frau mit einer weiteren Person unterwegs, die eine Verkäuferin kurz ablenkte. Die Polizei beschreibt die Gesuchte wie folgt:

etwa 1,75 m groß

schulterlanges lila-farbenes Haar

ein Piercing in der rechten Augenbraue

Die Polizei Weimar sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte per Telefon an die Polizei Weimar: 03643 / 882-0

