Zeugensuche: Radfahrer verletzt sich in Weimar schwer

Weimar. Ein Radfahrer kam am Sonntag von einer Straße ab und stürzte. Nun sucht die Polizei in Weimar nach Augenzeugen.

Am Sonntagnachmittag wurde in der Waldallee ein verletzter Radfahrer gefunden. Der Polizei zufolge war der 76-Jährige mit seinem Rad auf der Belvederer Allee, aus Richtung Vollersroda kommend in Richtung Weimar unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam.

Dabei stieß er gegen einen Verkehrsleitpfosten und stürzte. Der Mann verletzte sich dadurch schwer. Er wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen für den Unfall konnte die Polizei vor Ort nicht ausfindig machen. Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich unter 036438820 bei der Polizei in Weimar zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.