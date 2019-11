Zierkirschen bleiben vorerst auf Ostseite der Prellerstraße

Im Auftrag der Stadt wurde am Dienstag auf der Westseite der Prellerstraße das Fällen von Zierkirschen fortgesetzt. Sie werden durch Beerenäpfel ersetzt.

Weimar. Nicht als Kompromissangebot an Anwohner der Prellerstraße, sondern aus Geldnot pausiert nach der aktuellen Fällaktion der Austausch der Bäume.

Nach der aktuellen Fällaktion wird es in der Prellerstraße zunächst keine weiteren Veränderungen im Baumbestand geben. Das bekräftigten am Dienstag Oberbürgermeister Peter Kleine und die zuständige Beigeordnete Claudia Kolb. Sie betonten aber auch: Dass nicht auch auf der Ostseite der Straße die bestehenden Zierkirschen schnellstmöglich durch Beerenäpfel ausgetauscht werden, sei nicht auf die Proteste von Anwohnern zurückzuführen. Vielmehr treibe die Stadt die finanzielle Not zu einer Pause bei der Umgestaltung.