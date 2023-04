Zirkusprogramm zur Unterstützung von Familien krebskranker Kinder

Eberstedt. Die Inhaberinnen der Eberstedter Ölmühle haben in Eigenregie ein Zirkusprogramm auf die Beine gestellt. Der Erlös geht an die Elterninitiative für krebskranke Kinder in Jena.

158 große und kleine Besucher waren nach Eberstedt in das Zirkuszelt der Ölmühle gekommen, das deren Geschäftsführerinnen Neža Torkar und Maja Pernus mit ihren Mitarbeitern errichtet hatten. Geboten wurde alles, was zu einem Zirkus gehört, unter anderem Jongleure, ein Clown und eine Zirkusprinzessin, und Chefin Neža Torkar selbst schlüpfte in die Rolle der Zirkusdirektorin. Das besondere an der Veranstaltung: Alle Beteiligten verzichteten an diesem Tag auf ihre Gage, und auch das komplette Eintrittsgeld wurde gesammelt, insgesamt 1000 Euro. Diese werden demnächst an die Elterninitiative krebskranker Kinder in Jena gespendet.