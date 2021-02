Abstimmung des Weimarer Stadtrates auf Abstand in der Weimarhalle - am vergangenen Mittwoch sogar mit Maske.

Weimar Drei Weimarer Stadtratsfraktionen abreiten für politische Stabilität in der Mitte zusammen

Die Stadtratsfraktionen Weimarwerk + FDP + Piraten, SPD und CDU wollen den Stadthaushalt 2021 gemeinsam beraten. „Unser Ziel ist, in einer schweren Zeit die politische Stabilität in der Mitte zu gewährleisten, die Entwicklung der Stadt ebenso ausgewogen wie gezielt voranzutreiben“, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung.