Zu schnelles Kinder-Motorrad - Anzeigen gegen Fahrlehrer und Schülerin nach Parkplatz-Runden

Unter Drogen und ohne ohne Führerschein

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle wurde am Sonntag der Fahrer eines Pkw kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Drogen-Schnelltest zeigte den Konsum von Amphetaminen an. Desweiteren war der Fahrer nicht befugt, das Fahrzeug zu nutzen. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unter Einfluss von Drogen sowie unbefugter Benutzung eines Kfz. gefertigt.

Anzeige wegen zu schnellem Kinder-Motorrad

Am Sonntag kontrolliert die Polizei bei Hottelstedt einen Vater mit seinem Sohn. Der 6-jährige Junge fuhr unter Aufsicht und Anleitung seines Vaters mit einem Kindercross-Motorrad einen Feldweg. Augenscheinlich fuhr laut Polizei das Kinder-Motorrad aber schneller als die zulässigen 6 km/h. Das Motorrad wurde vorerst sichergestellt und durch einen Gutachter überprüft. Sollte sich der Verdacht bestätigen, erwartet den Papa eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Gestattens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Sechs Fenster beschädigt

Am Sonntag gegen 20 Uhr informierte ein Sicherheitsdienst die Weimarer Polizei, dass am Stadtmuseum in der Karl-Liebknecht-Straße in der Zeit von 19:50 Uhr bis 20 Uhr insgesamt 6 Fenster beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen derzeit nicht vor.

Schmiererei

Am Sonntag gegen 18.30 Uhr meldet eine Bürgerin, dass an ihre Hausfassade in der Weimarer Leibnizalle ein ca 1,50 Meter x 3,00 Meter großes Grafitti in silberner Fahre mit schwarzem Rand gesprüht wurde. Offenbar wurde der oder die Täter gestört, da das Werk noch nicht vollendet war. Der Tatzeitraum soll zwischen 17 Uhr und 18:30 Uhr liegen. An der Hausfassade entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Anzeigen gegen Fahrlehrer und Schülerin wegen Übungsrunden auf Parkplatz

Auf dem Real-Parkplatz wurde am Sonntag gegen 16:15 Uhr ein Pkw kontrolliert, welcher dort seine Runden drehte. Dabei wurde festgestellt, dass es sich um Übungen für die Fahrschule handelt. Da es sich um einen öffentlichen Parkplatz handelt, wurde die weitere Ausbildung unterbunden und gegen die Fahrschülerin sowie gegen den verantwortlichen Beifahrer Anzeigen erstattet.

