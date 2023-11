Zu wenig Barrierefreiheit in Weimar

Weimar. Die Weimarer Grünen laden zu einem Stadtrundgang durch Weimar zum Thema Barrierefreiheit ein.

Die Weimarer Bündnisgrünen laden am Montag, 13. November, zu einem öffentlichen Stadtrundgang zum Thema Barrierefreiheit ein. Treffpunkt ist 16 Uhr am Goetheplatz vor dem Mon Ami. Eingeladen sind alle Interessierten. Eine Gebärdensprachendolmetscherin wird vor Ort dabei sein, einige Stühle stehen ebenfalls zur Verfügung, heißt es in der Ankündigung.

Dazu erklärt Andreas Leps, Fraktionsvorsitzender der Ratsfraktion: „In der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention hinkt Weimar weiterhin hinterher. Ob bei städtischen Gebäuden, Bushaltestellen, Kreuzungen oder Gehwegen – von Barrierefreiheit sind wir an viel zu vielen Punkten weit entfernt. Unser Weimar muss aber eine Stadt für alle sein, daher müssen wir Barrieren abbauen.“