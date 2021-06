Legefeld. Sperrung konnte nach zehn Stunden am Sonntagabend wieder aufgehoben werden.

Noch am Sonntagabend konnte der Verkehr auf der Ilmtalbahn wieder freigegeben werden. Wegen einer Schlammlawine am Bahnhof Legefeld war die Strecke zwischen Weimar und Kranichfeld rund zehn Stunden gesperrt. Nach einer Kontrollfahrt der DB Netz sicherten in diesem Bereich Bautrupps einen entstandenen Dammrutsch. Laut Erfurter Bahn erfolgte kurz nach 20 Uhr die Freigabe.