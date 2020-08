Zugbegleiterin aus Zug gestoßen - Tausende Euro gestohlen - Dutzende Temposünder

Tausende Euro bei Einbruch in Firma gestohlen

Ein Mitarbeiter einer Firma aus Niedersynderstedt meldete sich Montag bei der Polizei, da er nach dem Wochenende einen Einbruch in diese feststellen musste. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei sind der oder die Täter über einen Zaun auf das Firmengelände gelangt. Durch ein Fenster, welches aufgehebelt wurde, verschafften er oder sie sich Zutritt zu den Büros und durchwühlten diese. Es wurde Bargeld in einem mittleren vierstelligen Bereich entwendet. Hinweise zur Tat, dem oder den Tätern erbittet die Polizei Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Zugbegleiterin aus Zug gestoßen

Am frühen Montagnachmittag wurde aufgrund der örtlichen Nähe die Weimarer Polizei zum Bahnhof gerufen. Ein stark alkoholisierter Mann sollte in Weimar eine Regionalbahn verlassen, weil er im Zug umherschrie und andere Reisende belästigte. Nachdem der Zug in Weimar eingefahren war und die Zugbegleiterin den Mann des Zuges verweisen wollte, schubste dieser die Frau aus der mittlerweile geöffneten Tür. Glücklicherweise zog sie sich keine größeren Verletzungen zu. Der Mann wurde zur Dienststelle genommen, da er sich nicht ausweisen konnte. Seine Identität konnte in der Folge geklärt werden. Der 41-Jährige, der einen Atemalkoholwert von 3,3 Promille an den Tag legte, wurde samt einer Anzeige wegen Körperverletzung an die Bundespolizei übergeben.

Stühle beschädigt

Die Vorgaben der Landesregierung wollten einige Jugendliche aus Magdala vermutlich nicht hinnehmen, als sie während der Schließzeiten des örtlichen Jugendclubs immer wieder das Gelände betraten. Derzeit wird bei der Polizei davon ausgegangen, dass sich regelmäßig mehrere Jugendliche im Club trafen und dort verweilten oder sich samt der Sitzmöbel davor niederließen. Am Montag wollte eine Mitarbeiterin nach dem Rechten sehen und musste feststellen, dass ein Holzlamellenzaun und mehrere der Gartenstühle beschädigt worden oder gar nicht mehr aufzufinden sind. Da es derzeit noch keine Hinweise zu möglichen Tätern gibt, wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Feueralarm verhindert Feuer

Feuerwehr und Polizei wurden informiert, weil in einer Wohnung in der Weimarer Humboldtstraße der Rauchmelder ausgelöst wurde. Glücklicherweise brannte es nicht - zumindest noch nicht. Bevor es dazu kommen konnte, hatte sich die Feuerwehr bereits Zutritt zur Wohnung verschafft und lösten das Rätsel mit dem wieder nach Hause gekommenen Wohnungsinhaber (35). Als dieser nämlich seine Wohnung verließ, vergaß er den Herd auszuschalten. Das Wasser der zu kochenden Eier war mittlerweile verdampft. Der entstandene Rauch löste den Alarm aus. Verletzt wurde niemand. Auch ist kein nennenswerter Sachschaden entstanden.

62 Temposünder

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am gestrigen Nachmittag auf der B87/An der Poche wurden 62 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Der Schnellste wurde bei erlaubten 70 km/h mit 98 km/h gemessen.