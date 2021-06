Zulassungsstelle in Apolda bleibt einen Tag geschlossen

Die Kfz-Zulassungsbehörde in der Apoldaer Bahnhofstraße kann am Montag ihre Schalter nicht öffnen.

Landkreis. Am Montag stehen im Apoldaer Landratsamt technische Arbeiten an.

Kein Publikumsverkehr ist am Montag in der Kfz-Zulassungsbehörde des Weimarer Landes möglich: Wie das Landratsamt mitteilte, sind für den 28. Juni technische Arbeiten am Datennetz notwendig. Deshalb seien für diesen Tag keine Terminvergaben möglich. Wer ein Kraftfahrzeug oder einen Anhänger an-, ab- oder ummelden möchte, kann ab Dienstag, 29. Juni, wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten vorstellig werden oder einen Termin vereinbaren.