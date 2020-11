Das SOS-Familienzentrum in der Lincolnstraße stellt im Freien Anziehsachen aus dem Klamottenstübchen bereit.

Weimar. SOS-Familienzentrum in der Lincolnstraße stellt im Freien Anziehsachen aus dem Klamottenstübchen bereit

Weil das Familienzentrum von SOS-Kinderdorf Thüringen derzeit nur eingeschränkt öffnen kann, gibt es einen neuen Verschenk-Laden vor dem Haus in der Weimarer Lincolnstraße. Familien können stöbern und mitnehmen, was gerade gebraucht wird. Gern dürfen sie im Gegenzug eine Geldspende in den Briefkasten einwerfen.