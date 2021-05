Zum Schnelltest ins Weimarer Bienenmuseum

Oberweimar. Das Schnelltestzentrum erweitert vorübergehend seine Öffnungszeiten an den Wochenenden.

Das Corona-Schnelltestzentrum im Bienenmuseum erweitert in der Modellphase II mit Öffnung der Museen, Galerien und Hotels seine Öffnungszeiten: An diesem und am nächsten Wochenende ist es am Samstag wie auch am Sonntag, 29. und 30. Mai sowie 5. und 6. Juni, jeweils von 9 bis 14 Uhr geöffnet (zuvor Sa bis 12 Uhr; So geschlossen). Die werktäglichen Öffnungszeiten bleiben bei Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr.