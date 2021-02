Zum Tode Christian Schädlichs: Ein Leben für Forschung und Lehre

Weimar. Christian Schädlich baute in den 60er-Jahren in Weimar die Bauhaus- und Moderneforschung mit auf. Jetzt ist er im Alter von 98 Jahren gestorben.

Der Weimarer Hochschulprofessor und Forscher Christian Schädlich lebte mit der und für die Wissenschaft. Als Bauhistoriker und Architekturtheoretiker war er weit über die Grenzen Weimars und der DDR hinaus bekannt. Jetzt ist er im hohen Alter von 98 Jahren gestorben.

1947 gehörte Christian Schädlich zur ersten Studentengeneration an der von Hermann Henselmann wiedereröffneten Hochschule für Baukunst und bildende Künste in Weimar. Seine wissenschaftliche Laufbahn begann 1952 am Lehrstuhl für Theorie und Geschichte der Architektur, den er dann 18 Jahre als Professor bis zu seiner Emeritierung 1987 leiten sollte.

Nach der Auseinandersetzung mit den Bauten des Historismus, der Architektur von Gottfried Semper und Karl Friedrich Schinkel, gelangte er zum Thema Bauhaus. Inspiriert und diszipliniert beschäftigte er sich fortan mit der Geschichte und dem Erbe dieser erfolgreichen Designschule. In den 1960er Jahren war Christian Schädlich einer der Protagonisten, die sich für den Erhalt und die Wiederherstellung des Bauhausgebäudes in Dessau einsetzten und stetig und ruhig aus dem Hintergrund heraus Weimar als Zentrum der Bauhaus- und Moderneforschung mit aufbauten.

Mit seiner 1967 verfassten Habilitation über „Das Eisen in der Architektur des 19. Jahrhunderts“ wandte er den Blick auch auf die Avantgarden des modernen Bauens. Erst nach 49 Jahren konnte das bahnbrechende Werk dank des Sponsorings von Fachkollegen und Freunden 2015 im Geymüller-Verlag erscheinen. Nach seiner Emeritierung und der politischen Wende setzte Schädlich seine Forschungen am Institut für leichte Flächentragwerke in Stuttgart fort.

Bis ins hohe Alter stellte Christian Schädlich sein umfangreiches Wissen gerne zur Verfügung und war stets Ansprechpartner auch für junge Wissenschaftler weltweit. Sein umfangreiches Privatarchiv hat er dem Archiv der Moderne der Bauhaus-Universität Weimar anvertraut. Das Archiv der Moderne hat damit die Aufgabe übernommen, diesen Schatz aufzuarbeiten und zu bewahren.

Christiane Wolf ist Leiterin des Archivs der Moderne an der Bauhaus-Universität Weimar