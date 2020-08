Weimar. Warum ein betagtes Ehepaar in Weimar West sieben Wochen lang die eigene Wohnung kaum verlassen kann.

Zur eisernen Hochzeit im achten Stock in Weimar gefangen

Sieben Wochen lang ist ein Haus in der Warschauer Straße in Weimar West ohne Fahrstuhl. Die Aufzugsanlage des Zehngeschossers muss erneuert werden. Das dauert, und Alternativen stehen nicht zur Verfügung. Es gibt zwar mehrere Aufzüge in der Wohnscheibe. Sie erschließen jeweils drei Treppenhäuser. Doch die früher durchgängigen Zwischengeschosse wurden vor Jahren geschlossen und die anliegenden Wohnungen vergrößert. Nachbaraufzüge sind damit aber nicht mehr erreichbar.