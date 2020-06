Zur Pechsträhne kommen 6000 Euro Schaden

Ausgerastet ist Dienstagabend ein Glücksspieler in Weimar. Der 50-Jährige geriet offenbar in Rage, weil er beim Automatenspiel in der Schopenhauerstraße eine Pechsträhne hatte. Nach Polizeiangaben drohte er einer Mitarbeiterin an, „alles kaputt zu machen“, und schlug mit einem Aschenbecher, einem Barhocker und einem Stehtisch auf die Spielautomaten ein. Der Schaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Als die Frau die Polizei rief, soll er ihr gedroht und sie beleidigte haben. Anschließend flüchtete er. Wenig später stellte er sich selbst bei der Polizei. Gegen den Mann wird wegen Bedrohung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt.