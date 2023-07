Zur Weimarer Skatenacht soll der Theaterplatz zur Rummelbude werden

Auch in diesem Jahr verwandelt sich der Theaterplatz in Weimar wieder für einen Tag zum Skatepark.

Weimar. Rampen, Rails und Musik lassen am Samstag das Skater-Herz höherschlagen. Große Sause in der Gerberstraße 3 in Weimar zum Abschluss der Skatenacht.

50-50, Boardslide, Kickflip, Ollie: Was diese Begriffe bedeuten, wissen erfahrene Skater aus dem Effeff. Je nach Können vollführen sie diese Tricks zudem problemlos. Während die ersten beiden gemeinhin das rutschen mit dem Skateboard über ein Rail, also eine meist eiserner Stange, oder über eine Kante beschreiben, steht der Kickflip begrifflich für eine Drehung des Boards um die eigene Längsachse während eines Sprunges – letzterer wird gemeinhin als Ollie bezeichnet.

Für all jene, die mit diesen Begriffen nichts oder wenig anfangen können, aber das auf Rollen ausprobieren wollen, soll es am Samstag, von 14 bis 16 Uhr ein Workshopangebot geben. Für alle anderen vom Zuschauer bis zum Skate-Profi ist aber auch gesorgt, wenn in Weimar wieder zur traditionellen Skatenacht geladen wird. Los geht es am Samstag, 14 Uhr auf dem Theaterplatz, teilen das Team Jugendarbeit Weimar (TJW) und der Verein „Brettern – Skaten und Mukke aus Weimar“ mit. Geboten ist wieder einiges.

Dieses Jahr soll der Platz in eine Rummelbude verwandelt werden. Bedeutet: Jahrmarkts-Ästhetik und dient als übergeordnetes Motto für die Rampen und Obstacles, die seit Montag im Gaswerk entstehen. Was die Vereinsmitglieder zusammen mit anderen skate-affinen Menschen aber zum Schluss genau präsentieren, sei noch mehr oder minder offen und entscheide sich im Bauprozess, sagt Ivana Buhl, vom Vorstand des Vereins. Und: Im Rahmen des Mottos soll es weitere Überraschungen geben.

Was schon fest steht, ist die musikalische Umrahmung: Tagsüber wird das Spektakel von Nifty und DJ Destiny begleitet und zu später Stunde, ab 20 Uhr, werden die Terrortanten aus Jena und Swallow Tune aus Weimar auftreten. Auch das Ringen auf Rollen – die Skatewamse – soll wieder stattfinden. Ab 23 Uhr findet zum Abschluss eine große Sause in der Gerberstraße 3 statt, mit Rap und Tanzmusik.