Eine der Aufnahmen, die den Heilungsprozess von Edson am Weimarer Klinikum dokumentieren.

Weimar. Kinderarzt Thomas Rusche dokumentiert in der Weimarer Stadtkirche den Weg der Heilung von Edson aus Angola

„Zurück auf die Beine“: Beeindruckende Fotografien in Weimars Stadtkirche

Unter dem Titel „Zurück auf die Beine“ präsentiert eine Fotoausstellung des Kinderarztes Thomas Rusche vom Weimarer Sophien- und Hufeland-Klinikums in der Stadtkirche bewegende Aufnahmen. Sie wird ab Samstag gezeigt.

Der ehemalige Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Weimarer Klinikums hat den neunjährigen Edson aus Angola, der aufgrund einer schweren Knochenentzündung nicht mehr laufen konnte und über den Verein Friedensdorf International an das Sophien- und Hufeland-Klinikum kam, neun Monate auf seinem langen Weg der Besserung begleitet – auch fotografisch. Unter dem Titel „Zurück auf die Beine“ werden teils sehr bewegende Bilder gezeigt, die Skepsis und Schmerzen, aber auch Stolz und Freude über den erreichten Behandlungserfolg ausstrahlen.

„Die Ausstellung ist allen Menschen gewidmet, die mithelfen, Kindern wie Edson eine Chance auf ein besseres Leben in der Heimat zu ermöglichen“, sagt Thomas Rusche und bedankte sich zugleich bei den Klinik-Mitarbeitenden aus zahlreichen Berufsgruppen, die Edsons Aufenthalt zum Erfolg werden ließen. Darüber hinaus engagierte sich auch der Förderverein der Kinderklinik, indem er die Behandlung zum Beispiel über Spenden von Privatleuten finanziell unterstützt hat.

Als Edson ohne Angehörige nach Weimar kam, konnte er bereits seit über einem Jahr nicht mehr laufen. Die schweren Entzündungen hatten zu einem Abbau der Knochen an beiden Beinen, dem rechten Arm und der rechten Hüfte geführt. Mithilfe von sieben komplizierten Operationen, die zum Teil acht Stunden und länger gedauert und größtenteils die Chefärzte der Klinik für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie durchgeführt haben, wurden die schweren Entzündungen fachmännisch versorgt.

Im Anschluss lernte der Junge aus Angola mithilfe des Teams für Physiotherapie, wieder zu laufen. Weil er dies zu Hause schon so lange nicht mehr konnte, hatte Edson in seiner Heimatstadt Luanda, der Hauptstadt des Landes, auch keine Schule besucht. Zurück zu seiner Familie mit den fünf Geschwistern kehrte er im November nicht nur endlich wieder gehend, sondern hatte vor allem durch das Engagement der Schwestern auf der Weimarer Kinderklinik auch Lesen, Schreiben und Deutsch gelernt.

Edson ist eines der schönen Beispiele, wie der Verein Friedensdorf International in Kooperation mit Krankenhäusern Kindern helfen kann. Das ist, betonte dieser, allerdings nicht immer der Fall: „Manchmal fliegen die Kinder in dem gleichen medizinischen Zustand nach Hause, wie sie gekommen sind – mit im Gepäck die harte, aber zumindest ehrliche Aussage, dass auch in Europa keine Verbesserung möglich ist und sie lernen müssen, mit der Situation umzugehen“, betonte das Friedensdorf.

Samstag, 28. November, bis Mittwoch, 23. Dezember