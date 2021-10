Tiefengruben. Obstverkauf in Tiefengruben als kleinen Ersatz für den traditionellen Obstmarkt gut angenommen.

Zurück zu den Anfängen führte am Samstag der Obstverkauf im Rundlingsdorf. „Mit ein paar Tischen haben wir 1992 den Obstmarkt begonnen“, sagte Hella Tänzer, Obstbauverein Tiefengruben. Die Obstbauern hätten sich über die Resonanz gefreut und auch darüber, wieder in Kontakt mit den Kundinnen und Kunden treten zu können. Acht Tiefengrubener Obstbauern präsentierten im Dorf verteilt ihre Angebote. Wegen der Corona-Lage hatte der traditionelle Obstmarkt auch in diesem Jahr abgesagt werden müssen. Dieser würde im nächsten Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiern. Wer den Obstverkauf von den ökologisch bewirtschafteten Tiefengrubener Streuobstwiesen verpasst hat, kann die zweite Verkaufsaktion am Samstag, 16. Oktober, 12 bis 16 Uhr, nutzen.