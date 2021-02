Zusatz-Touren für die Gelben Säcke im Weimarer Land

Mit zusätzlichen Touren will das Entsorgungsunternehmen Mitteldeutsche Logistik GmbH bis einschließlich Dienstag, 2. Februar, die in der Vorwoche im Weimarer Land liegengebliebenen Gelben Säcke abholen. Wie die in Jena ansässige Firma auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, sei der Großteil bereits am Montag abgefahren worden, der Rest folge im Lauf des Dienstages. Betroffen waren im Weimarer Land unter anderem Sachsenhausen und Wohlsborn im Nordkreis, Hochdorf und Neckeroda im Südzipfel sowie der Kranichfelder Ortsteil Stedten an der Ilm. Grund seien die schwierigen Straßenverhältnisse in der vorigen Woche gewesen, so eine Unternehmenssprecherin. Die Fahrzeuge hätten für die Touren deutlich länger gebraucht als normal, die Fahrer seien angewiesen, keine zu hohen Risiken einzugehen. Teilweise habe es somit daran gelegen, dass Straßen zu glatt waren, teilweise daran, dass Touren abgebrochen werden mussten, weil die maximalen Lenkzeiten erreicht waren. Wegen vieler telefonischer Beschwerden habe man sich entschlossen, trotz des relativ hohen Krankenstandes zusätzliche Fahrzeuge einzusetzen. Im Normalfall sind die Bürger in solchen Fällen aufgefordert, die Säcke zurück auf ihre Grundstücke zu holen und beim nächsten regulären Termin zwei Wochen später mit hinauszustellen.