Zuschüsse zur Ausbildung

Weimar. Vom Bundesprogramm können auch kleine und mittlere Ausbildungsbetriebe in Weimar und im Weimarer Land profitieren

Auf Zuschüsse für Ausbildungsbetriebe hat die Arbeitsagentur hingewiesen. Zum neuen Ausbildungsjahr wesentliche Teile des 410 Millionen schweren Bundesprogramms „Ausbildungsplätze sichern“ starten, das kleine und mittlere Unternehmen fördern soll. Enthalten sind Ausbildungsprämien in Höhe von 2000 oder 3000 Euro für Betriebe, die trotz großer coronabedingter Einbußen ihr Ausbildungsniveau halten oder erhöhen, ferner Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung, wenn der Ausbildungsbetrieb Auszubildende und Ausbilder nicht mit in Kurzarbeit schickt sowie Übernahmeprämien an Betriebe, die Auszubildende von insolventen Betrieben übernehmen.

www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern