Zuwachs bei LTE-Versorgung

Die Telekom hat in eine bessere Mobilfunk-Versorgung in Weimar investiert.

Weimar. Die Telekom hat zwei Standorte in Weimar erweitert und plant bis 2022 sechs neue in der Stadt

Für eine bessere Mobilfunk-Versorgung in Weimar hat die Telekom in den vergangenen neun Monaten zwei Standorte mit LTE erweitert. Durch den Ausbau verbessere sich nach Angaben des Unternehmens die Mobilfunk-Abdeckung in der Stadt. Insgesamt stehe damit mehr Bandbreite zur Verfügung. Außerdem werde ferner der Empfang in Gebäuden besser. Ein Standort diene der Versorgung entlang der Bahnstrecke.

Die Telekom betreibt damit in Weimar jetzt nach eigenen Angaben 28 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei nahezu 100 Prozent. Bis 2022 sollen weitere sechs Standorte hinzukommen. Zusätzlich seien im selben Zeitraum an einem Standort Erweiterungen mit LTE und 5G geplant, teilte das Unternehmen mit.