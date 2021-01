Zuwachs für Weimars Baumkataster

Rund 27.000 Bäume wachsen in Weimar in städtischen Grünanlagen und auf Friedhöfen sowie an Straßen, Sportanlagen, Kindertagesstätten und Schulen. Damit sie nicht zur Gefahr und ihr Zustand beurteilt werden kann, fanden im Vorjahr 14.000 Baumkontrollen durch das zuständige Sachgebiet des Grünflächenamtes statt.

Darüber hinaus erledigten die Mitarbeiter 35 Sonderkontrollen und eingehende Untersuchungen sowie zusätzlich „Havarie-Einsätze“ wegen der Rußrindenkrankheit an Ahornbäumen. Betroffen waren davon vor allem Bäume in Weimar West, die unter aufwendigen Schutzmaßnahmen gefällt und entsorgt werden mussten.

Das Baumkataster, das das üppige Grün in städtischer Verantwortung auflistet, wurde 2020 zudem um 920 Exemplare ergänzt. Dabei waren nicht nur Neupflanzungen, von denen es im Vorjahr nach Angaben der Stadt 141 gegeben hat. Hinzu kamen hierbei an die 100 Laub-, 35 Obst- und 9 Nadelbäume. Immer wichtiger wird bei der Auswahl der Sorten mit Blick auf die notwendige Klimaanpassung die Baumleitplanung.

Mehr Schub bei Neuanpflanzungen soll das Spendenprojekt „Mein Stadtbaum“ bringen, das im Vorjahr online gegangen ist. Darüber können Interessierte für neues Grün spenden oder bestehende Bäume als Pate betreuen, indem sie die Baumscheiben pflegen. „Alle Spendengelder, die bis zum 30. Juni eines Jahres eingehen, können für die Herbstpflanzung desselben Jahres verwendet werden“, wirbt die Stadt gezielt um Unterstützung. Schließlich kostet ein Straßenbaum einschließlich Pflanzung rund 1000 Euro, ein Parkbaum etwa 700 Euro. Nicht eingerechnet ist dabei die notwendige zwei- bis dreijährige Anwachspflege. Neuen wie alten Bäumen widmeten sich im Vorjahr 2.800 Pflegemaßnahmen, die zumeist Vertragsfirmen oder der Eigenbetrieb Kommunalservice übernommen haben.

Neben den eigenen Bäumen muss das Grünflächenamt auch private im Blick behalten. In 23 Fällen wurde es hinzugezogen, weil Privatbäume die öffentliche Sicherheit gefährdet hätten.