Zwei Audi gestohlen, bei weiterem Audi gescheitert - Pfefferspray in Wohnung gesprüht: Vier Frauen verletzt

Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

Autodiebe unterwegs

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlugen Autodiebe gleich zweimal zu. So wurde von den Tätern ein Audi A4 aus Mellingen und ein Pkw Audi Q7 aus Magdala entwendet. In beiden Fällen scheint die Elektronik der Fahrzeuge so manipuliert wurden zu sein, dass die Täter den Wagen öffnen und sich damit entfernen konnten. Bei einem dritten Wagen, einem weiteren Audi in Magdala, scheiterte das Ansinnen.

Anwohner, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit den Diebstählen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Weimar unter 03643/882-0 oder kps.weimar@polizei.thueringen.de in Verbindung zu setzen.

Nach Nachtschicht fast in Gegenverkehr gefahren

Ein 63jähriger war in einem Skoda am Mittwoch zwischen 7:15 Uhr und 7:25 Uhr auf der B 87 zwischen Apolda und Poche unterwegs, obwohl er nach einer Nachtschicht völlig übermüdet war und daher zum Teil in Schlangenlinien fuhr und mindestens einmal in den Gegenverkehr geriet. Aufmerksame Bürger meldeten dies der Polizei. Die Beamten konnten den Mann schließlich am Abzweig Wickerstedt stoppen und kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab 0 Promille. Durch die starke Übermüdung jedoch war er außerstande, sicher zu fahren und bekommt nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Pfefferspray in Wohnung gesprüht: Vier Frauen verletzt

In der Döllstädtstraße sprühte am späten Mittwochabend ein unbekannter Mann Pfefferspray durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung. Dieses traf die Bewohnerin unmittelbar im Gesicht. Sie und drei sich ebenfalls in dem Zimmer aufhaltende Frauen (18-22 Jahre) erlitten Reizungen der Augen und Atemwege. Der Täter konnte unerkannt vom Tatort flüchten. Eine Fahndungs nach der Person blieben erfolglos.

In der Nacht randaliert

Auf seinem Streifzug durch die Stadt wurde von einem 20-jährigen Mann in der vergangenen Nacht ein Baustellenschild umgestoßen. Dieses fiel in ein Schaufenster und zerstörte die Scheibe. In der Ernst-Thälmann-Straße konnte der Mann von Beamten festgestellt werden. Dieser wies einen Atemalkoholwert von 1,9 Promille auf.

Nur wenige Temposünder

In Rannstedt auf der B 87 führten Polizeibeamte am Mittwoch im Zeitraum von 7 bis 13.30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle durch. 493 Fahrzeuge durchfuhren die Kontrollstelle. Erfreulicherweise gab es nur acht Fahrer, die zu schnell unterwegs waren, davon sieben im Verwarngeld- und einer im Bußgeldbereich. Unrühmlicher Schnellster war hierbei ein Pkw mit 83 km/h bei erlaubten 50 km/h.