Zwei Autos in Weimar gestohlen - Angestellte beschimpft, belästigt und bespuckt

Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar.

Zwei Autos in Weimar gestohlen

In der vergangenen Nacht schlugen Diebe in Weimar gleich zwei Mal zu. In Weimar-Schöndorf entwendeten die Unbekannten einen schwarzen Audi A6 mit Erfurter Kennzeichen. Besonders auffällig an dem Fahrzeug sind die roten Bremssattel. Ebenfalls in Schöndorf musste ein Mann am Montagmorgen feststellen, dass sein weißer BMW offensichtlich entwendet wurde. Der Wagen stand am Morgen nicht mehr vor dem Wohnhaus des Geschädigten.

Vermutlich wurden beide Pkw zwischen Sonntagabend, 22 Uhr und Montagfrüh, 5 Uhr entwendet. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Hinweisen zu Tat und Tätern. Zeugenhinweise an 03643/882-0 oder kps.weimar@polizei.thueringen.de in Verbindung zu setzten.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch an anderen Orten, etwa in Gera, wurden zuletzt Audis gestohlen.

Pizzadienst-Lieferer beschimpft, belästigt und bespuckt

Am Sonntagabend orderte ein Mann bei einem Weimarer Pizzalieferdienst eine Bestellung. Während er das in dem Laden tat, griff er über den Tresen und bediente sich der Computertechnik. Schon hier kam es zu ersten Auseinandersetzungen zwischen ihm und dem Personal.

Nunmehr sollte er vor dem Geschäft auf seine Pizza warten, wo er sich weitere Mitarbeiter vornahm. Er beleidigte und beschimpfte vor dem Lieferdienst stehende Angestellte, was darin gipfelte, dass er einer Frau ins Gesicht spuckte.

Beim Eintreffen der Polizei hatte der Mann den Ort in Richtung Washingtonstraße verlassen. Eine Suche in dem Bereich brachte keine Ergebnisse. Der Mann soll zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 180-185 cm groß und schlank gewesen sein. Er trug einen dunklen Kurzhaarschnitt und einen 3-Tage-Bart. Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizeiinspektion Weimar entgegen.

12 und 14-Jähriger möglicherweise beim Sprühen erwischt

Sonntagnachmittag stellte ein Anwohner fest, dass die Wände eines Garagenkomplexes in Weimar Nord frisch mit Graffiti besprüht wurden. Zudem sah er zwei Jungen, vor denen eine Farbsprühdose lag. Die informierten Polizisten nahmen sich der Schmierereien und den Jungen an. Die 12- und 14-jährigen Kinder wurden ihren Eltern übergeben. Ob es sich bei den beiden um die Täter der Sachbeschädigungen handelt, wird ermittelt. Die Höhe des durch die Schmierereien entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen