Zwei Berlstedter feiern 65 Jahre gemeinsame Jahre

Die Hochzeit hatte einen ganz pragmatischen Grund: Um mit in das möblierte Zimmer ziehen zu dürfen, das Horst Hintze damals in Weimar bewohnte, brauchte Leonore eine Zuzugsgenehmigung – und die gab es nur für Ehepartner. Am Mittwoch jährte sich dieser Tag zum 65. Mal: Die Berlstedter, beide 85 Jahre alt, feierten ihre Eiserne Hochzeit. Die Türklingel ihres Hauses schellte im Zehn-Minuten-Takt. Kein Wunder: Ihn kennt fast jeder in Berlstedt als früheren Geografie-Lehrer, langjährigen Ortschronisten und Sänger im Chor. Sie ist die Stütze, die ihm daheim den Rücken frei hielt.

Eingeborene Berlstedter sind sie beide nicht: Sie stammt aus Nauendorf bei Hohenfelden. Er musste mit seiner Mutter und vier jüngeren Geschwistern 1945 aus Königsberg/Neumark fliehen, einer Kleinstadt unweit der Oder, die heute Chojna heißt. Über Weimar kamen sie auf einem Bauernhof in Orlishausen unter. Leonore und Horst kamen nach der 8. Klasse auf die Internats-Oberschule in Wickersdorf. Auf der Rückfahrt vom Deutschlandtreffen der FDJ in Berlin lernten sie sich kennen, Pfingsten 1950: „Wir sind zusammen vom Bahnhof Saalfeld die 15 Kilometer den Berg hinauf zum Internat gelaufen“, erinnert er sich. „Er hat gefroren, und ich gab ihm meine Strickjacke“, ergänzt sie.

Horst Hintze absolvierte eine Ausbildung zum Grundschullehrer und Pionierleiter, qualifizierte sich später per Fernstudium bis zum Diplomlehrer. An die Jahre, in denen er als Pionierleiter an der Berlstedter Schule arbeitete, denkt er gern zurück: „Ein wildes Leben, viel unterwegs mit dem Fahrrad, ich war ja für zehn Dörfer zuständig. Und im Sommer Lagerleiter in Rathsfeld am Kyffhäuser.“ Leonore war es schließlich, die ihn zu einem etwas gesetzteren Lehrer-Dasein überredete. 1955 kam Sohn Matthias zur Welt, ein Jahr später Tochter Gabriele. Vier Enkel und acht Urenkel machen die Familie komplett – auch wenn man sich nicht jede Woche sieht, da alle in Hessen leben.

Leonore arbeitete als Sekretärin und Buchhalterin unter anderem bei der Gemeinde. Als Rentner erkundeten die beiden ab den 90er-Jahren diverse Winkel Europas, von Norwegen bis hinunter nach Sizilien. Und Horst ging daran, akribisch die Lücken in der Berlstedter Chronik zu schließen – besonders die ganz frühen Ursprünge des Dorfes hatten es ihm angetan.

Eine Pflegekraft unterstützt die beiden täglich, Essen lassen sie sich liefern, und obwohl Leonore nicht mehr so mobil ist, gehen sie ab und zu gemeinsam spazieren. Und auf seine Chorprobe am Dienstag freut sich Horst Hintze immer noch jede Woche.