Zwei Christvespern auf dem Herderplatz

Zwei Tage nach der Entscheidung, die Corona-Einschränkungen fortzusetzen, hat der Kirchenkreis Weimar ein Konzept vorgestellt, wie er den Advent und die Weihnachtszeit unter diesen Umständen gestalten will. „Natürlich laden die Weimarer Kirchen auch in diesem Jahr zu Veranstaltungen im Advent und zu Weihnachten ein. Aber es wird alles anders als in den vergangen Jahren sein“, sagt Superintendent Henrich Herbst.



Die Adventsgottesdienste werden nach dem erprobten Hygienekonzept gefeiert. An den Adventssonntagen findet jeweils 17 Uhr die Veranstaltung „Musik und geistliches Wort“ in der Herderkirche statt. Hierzu werden kostenlose Einlasskarten ausgegeben, damit die Teilnehmendenzahl nicht überschritten wird und die Abstandsregeln eingehalten werden. Die Zählkarten gibt es in der offenen Herderkirche, im Kirchenladen und vor der Veranstaltung.

Das tägliche Adventsliedersingen „Wir sagen Euch an den lieben Advent“, das sich zu einem wirklichen Renner entwickelt hat, wird auf den Herderplatz verlegt. Dort kann es mit Abstand und nur notfalls mit Maske stattfinden. Gesang in den Gottesdiensten sei dagegen nicht möglich.

Weil Konzerte nicht stattfinden, muss auch das geplante Weihnachtsoratorium am 12. Dezember ausfallen. Kirchenmusikdirektor Johannes Kleinjung bedauert das außerordentlich, weil es in kleinem Format vorbereitet war und zwei Mal aufgeführt werden sollte.



Zu Christvespern kann nicht in die Weimarer Stadtkirche eingeladen werden. Denn die Abstandsregeln sind Heiligabend nicht zu halten. Gefeiert werden deshalb Gottesdienste, die sich an Zielgruppen orientieren: am 24.12. vormittags für Familien mit kleinen Kindern und mittags gibt es Predigtgottesdienste für ältere Menschen und nachmittags zwei große Christvespern auf dem gesamten Herderplatz.

Auch das traditionelle Krippenspiel an der Kreuzkirche muss wegen der Abstandsregeln zwei Mal aufgeführt werden. Weitere Christvespern unter freien Himmel wird es im Nonnengarten an der Kirche von Oberweimar, vor der Johanneskirche und im Kirchhof in Tiefurt geben.

In den Stadtteilen und Dörfern des Weimarer Landes werden ebenfalls die Christvespern kreativ gefeiert. „Ich danke allen, die mit sehr viel Phantasie und Kreativität, Christvespern unter freien Himmel vorbereiten“, sagt Superintendent Henrich Herbst. „Wir alle haben die Botschaft und das Licht von Weihnachten in diesem Jahr besonders nötig. Gleichzeitig bin ich mir sicher, dass alle achtsam miteinander umgehen und wir einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten können.“



Online werden auf der Seite www.kirchenkreis-weimar.de ein musikalischer Gruß zum Advent und ein musikalischer Weihnachtsgruße zu finden sein. Außerdem gibt es ein Onlinekrippenspiel auf dieser Seite. Die regelmäßigen Gottesdienste auf Radio Lotte (106,6), sonn-und feiertags, 10 Uhr, werden auf jeden Fall zu hören sein. Heiligabend sendet Lotte die Christvesper um 12 Uhr und um 18 Uhr. Empfangen kann man sie zur Sendezeit auch auf www.radiolotte.de.