Im Rahmen mobiler Verkehrskontrollen sind am Samstagabend sowie frühen Sonntagmorgen zwei Fahrzeuge in Weimar unabhängig voneinander gestoppt worden. So ist ein Fahrer (28) am Samstag gegen 18.45 Uhr An der Dürrrenbacher Hütte angehalten worden. Ein weiterer Fahrer (38) ist Über dem Kegeltore gestoppt worden. Die jeweiligen Fahrer standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, erklärte die Weimarer Polizei.

