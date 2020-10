„Zwei Frauen am Bauhaus“

Zwei „Weggefährtinnen der Moderne“, deren künstlerischer Weg in Weimar beginnt, stellt das Bauhaus-Museum in seiner gleichnamigen Kabinettausstellung im dritten Obergeschoss vor: Magda Langenstraß-Uhlig (1888-1965) und Ella Bergmann-Michel (1895-1971). Zu sehen sind grafische Arbeiten, Malerei, Filme sowie biografische Zeugnisse der beiden Frauen, deren künstlerische Karrieren bereits an der Großherzoglich Sächsischen Hochschule für Bildende Künste, Vorgängerinstitution des Weimarer Bauhauses, begannen. Die rund 60 Objekte spiegeln die Entwicklung der Künstlerinnen vom Expressionismus bis zum Futurismus, Surrealismus und Konstruktivismus wider und zeigen, dass die Ausbildung von Künstlerinnen schon vor dem Bauhaus begann. Schon ab 1902 durften Frauen in der Großherzoglichen Kunstschule studieren.

Pläne werden in der nächsten Woche vorgestellt

„Wir wollen unser Haus trotz Corona soweit wie möglich öffnen“, unterstrich Wolfgang Holler, Generaldirektor Museen der Klassik Stiftung Weimar. Rund 55.000 Gäste zählte das Bauhausmuseum trotz der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in diesem Jahr bereits. Doch noch sei das Museum nicht optimal ausgestattet, was nach Angaben Hollers auch an der Rasanz liege, mit der es 2019 eröffnet worden war. Hier solle nachgebessert werden. Entsprechende Pläne werden in der nächsten Woche vorgestellt.

Werke und Biographien von Frauen am Bauhaus vermehrt im Fokus

Bereits im Bauhausjahr 2019 waren die Frauen am Bauhaus verstärkt ins Blickfeld gerückt. Künftig aber stelle die Klassik-Stiftung – angefangen mit der nun zu sehenden Sonderausstellung – Werke und Biographien von Frauen am Bauhaus vermehrt in den Fokus, kündigte Ulrike Bestgen, Leiterin des Bauhausmuseums, an. Eine Überblicksschau zu Biographien von „vergessenen Bauhäuslerinnen“ sei für Herbst 2021 geplant. Ein besonderer Dank für die professionelle und unkomplizierte Zusammenarbeit ging an die Städtischen Museen & Galerie Paderborn. Ohne die von dort kommenden großzügigen Leihgaben wäre die Kabinettausstellung nicht möglich gewesen. Die Ausstellung ist bis zum 4. Januar zu sehen und wird von Veranstaltungen begleitet.