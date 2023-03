Zwei Gemälde des Weimarer Künstlers Simon Surjasentana im Gesundheitsministerium

Foto: Frances Theres Beier / Archiv

Weimar/Erfurt. Werke des Künstlers und Intensiv-Pflegers eines Krankenhauses in Weimar finden den Weg ins Gesundheitsministerium in Erfurt. Vernissage am Montag.

Im Thüringer Gesundheitsministerium finden ab Montag, 20. März, zwei Gemälde des Weimarer Künstlers Simon Surjasentana ihren Platz.

Der Künstler ist Intensiv-Pfleger in einem Krankenhaus in Weimar. Parallel studiert er seit 2016 Kunst an der Bauhaus Universität. Den Klinikalltag fing er schon vor Corona auf der Leinwand ein. Während der Pandemie wurden die Szenen jedoch bedrückender und die Stimmung ernster. Eindrucksvoll und hautnah spiegeln seine Bilder die Situation auf der Intensivstation während der Corona-Pandemie wider, heißt es aus dem Gesundheitsministerium.

Die Werke von Simon Surjasentana wurden bereits im Jahr 2022 im Thüringer Landtag ausgestellt. Drei davon erwarb der Freistaat Thüringen für seine Kunstsammlung. Diese besteht seit der Wiedergründung des Freistaats im Oktober 1990, heißt es weiter.

Mit dem Erwerb der Kunstwerke unterstütze die Thüringer Staatskanzlei zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler in Thüringen, teilt das Ministerium mit.

Die Vernissage findet am 20. März, um 15 Uhr, im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Raum 2.57 in der Werner-Seelenbinder-Straße 6, Erfurt, statt.