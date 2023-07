Zwei Konzert im Rahmen der Master Classes in Weimar

Weimar. Debüts im Festsaal Fürstenhaus in Weimar am Dienstag und Mittwoch.

Eine eigene Tradition bilden die Debütkonzerte im Rahmen der Weimar Master Classes: Am Dienstag, 25. Juli, stellen sich um 19.30 Uhr im Festsaal Fürstenhaus zwei Sieger des vergangenen Weimarer Spohr-Violinwettbewerbs vor: Anton Carus und Alexandra Weissbecker. Anton Carus interpretiert die „Regenlied”-Sonate von Johannes Brahms sowie Heinrich Wilhelm Ernsts Fantasie über Themen aus Rossinis Otello op. 11. Alexandra Weissbecker spielt Sergej Prokofjews zweite Violinsonate sowie Henryk Wieniawskis virtuose „Faust-Fantasie“ op. 20.

Ein weiteres Debütkonzert gibt es am Mittwoch, 26. Juli, ab 19.30 Uhr im Festsaal. Es singt der ehemalige Weimarer Gesangsstudent und Countertenor Nils Wanderer, der 2022 den zweiten Preis beim „Operalia”-Gesangswettbewerb von Plácido Doming gewann. Am Konzertflügel begleitet ihn die Liedgestalterin Teodora Oprisor. Eröffnet wird das Debütkonzert mit Purcells „Music for a while” aus dessen Oper „Oedipus”. Außerdem stehen unter dem Titel „Come away, death“ Lieder und Arien von Georg Friedrich Händel, Franz Schubert, Benjamin Britten und mehr auf dem Programm.

Karten: Tourist-Info sowie Abendkasse.