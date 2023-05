Zwei Konzerte mit Weimars Stadtorchester

Weimar. Am Freitag und Samstag lädt das Weimarer Stadtorchester zum Sommerkonzert in die Marie-Seebach-Stiftung und ins Mon Ami.

Zu gleich zwei Konzerten lädt das Weimar-Stadtorchester ein: Unter der musikalischen Leitung von Ingo Lößer und mit dem spanischen Solisten und Posaunisten Antonio Martínez Yeste gastieren die Musiker am Samstag, 20. Mai, 16 Uhr in der Marie-Seebach-Stiftung in Weimar und am Sonntag, 21 Mai, um 17 Uhr im Mon Ami.

Unter dem Motto „Erzählerische Eleganz“ stehen beim Sommerkonzert Gabriel Fauré, Pavane op. 50 sowie Ferdinand David, Concertino für Posaune und Orchester op. 4 und Auszüge aus den „Peer Gynt-Suiten“ Nr. 1 op. 46und Nr. 2 op. 55 von Edvard Grieg auf dem Programm. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist kostenfrei.