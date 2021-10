Zwei Lesungen bei Blueprint in Weimar

Weimar. Mit zwei Lesungen startet der Galerieverlag Blueprint in seinem neuen Ausstellungsraum an der Friedensstraße 2.

Der Galerieverlag „Blueprint. edition“ startet nach längerer Corona-Pause mit neuem Elan und einem neuen Ausstellungsraum in der Friedensstraße 2 in Weimar. Eröffnet wird das „kultur Schaufenster“ am Donnerstag, 21. Oktober, mit einer Lesung der beiden Autoren Bernd Schmidt und Traugott Vitz, die aus den Heften 4 und 5 der Reihe „Fliegerschicksale im 2. Weltkrieg“ lesen.

In mittlerweile fünf Heften werden Geschichten aus den Ortschaften Ottmannshausen, Hopfgarten, Wohlsborn und Buttstädt aufgearbeitet. Die Bücher sind beim Galerieverlag „Blueprint. edition“ erschienen und dort oder über den Buchhandel erhältlich. Coronabedingt findet auch die Lesung am 22. Oktober, ebenfalls 16 Uhr, im kleinen Rahmen mit geladenen Gästen statt.