Zwei Männer berauben mit dreister Masche 78-Jährigen in Weimar

Weimar. Ein 78-Jähriger in Weimar wurde durch eine dreiste Masche beraubt. Ihm fehlen Schmuck, Bilder und Geld im dreistelligen Bereich. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Besonders hinterhältig wurde ein Mann am Dienstag, 5. Juli, von zwei Männern in Weimar beraubt, so die Polizei. Die beiden Personen klingelten gegen 10 Uhr mehrmals an einem Mehrfamilienhaus am Kegelplatz. Sie täuschten so vor, dass die Haustüre nicht geöffnet wurde.

Und so gingen die Täter laut Polizei vor: Beide trugen eine Jacke mit der Aufschrift des Ordnungsamtes. Einer der Männer verwickelte einen 78-Jährigen Bewohner in ein Gespräch. Der zweite verschwand in das Treppenhaus. Später stellte sich heraus, dass dieser sich in die Wohnung des Rentners begab.

Die Zweifel des Anwohners, gegenüber den angeblichen Mitarbeitern des Ordnungsamtes, kamen laut Polizeiangaben zu spät. Nachdem er die dreisten Männer raus warf, stellte er den Diebstahl fest. Die Polizei vermutet, dass der Mann mit einem geübten Auge durch die Wohnung lief. In kürzester Zeit klaute er Bargeld im hohen dreistelligen Bereich, Schmuck und Bilder.

Beide Männer werden auf etwa 40 Jahre geschätzt. Sie haben ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild. Die Kripo Weimar sucht nun nach Zeugen. Hinweise bitte per Telefon an die 03643 / 882-0 oder an kps.weimar@polizei.thueringen.de.

