Zwei Meister aus dem Kreis Weimarer Land sind die besten ihrer Zunft

Weimarer Land. Konditorin aus Bad Berka und Metallbauer aus dem Grammetal schließen Meisterprüfung mit höchster Punktzahl ab

Die Farben des Kreises Weimarer Land haben eine frisch gebackene Meisterin und ein frisch gebackener Meister am Samstag bei der großen Abschlussfeier der Handwerkskammer (HWK) in Erfurt hoch gehalten. Sie wurden in zwei der insgesamt 13 Gewerke zu den Besten ihres Jahrgangs gekürt.

Den besten Abschluss unter den Konditoren erreichte laut HWK Sarah Heinz aus Bad Berka. In diesem Gewerk wurden am Samstag zwei Meister-Urkunden überreicht. Paul Piossek aus der Landgemeinde Grammetal darf sich über den besten Abschluss als Metallbauer freuen. In diesem Gewerk waren sechs junge Meister erfolgreich. Am stärksten vertreten waren unter den 277 Meistern – davon ein Viertel weiblich – mit 67 die Friseurinnen und Friseure.