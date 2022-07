Zwei Meister konzertieren im Weimarer Schießhaus

Weimar. Kammermusik-Abend mit Nora Chastain und Troels Svane im Rahmen der Weimarer Meisterkurse.

Einen kleinen Höhepunkt im Konzertreigen der Weimarer Meisterkurse bilden jene Kammermusikabende, bei denen gleich zwei Gastprofessoren oder -professorinnen gemeinsam auf der Bühne stehen. Im Schießhaus widmen sich am Donnerstag, 28. Juli ab 19.30 Uhr die Geigerin Nora Chastain und der Cellist Troels Svane neben Duos von Wolfgang Amadeus Mozart und Sergei Rachmaninow auch dem zweiten Klaviertrio Felix Mendelssohn Bartholdys in c-Moll, das zu Unrecht im Schatten des berühmten d-Moll-Trios steht. Am Konzertflügel sind die Pianistinnen Yoko Kuwahara und Yukako Morikawa zu erleben.

„Wir haben versucht ein Programm zu finden, das gleichermaßen ansprechend für das Publikum ist und uns selbst Freude macht zu spielen“, erklärt Nora Chastain. „Troels Svane hat die große Rachmaninow-Sonate in g-Moll gewählt, weil diese ein Lieblingsstück von ihm ist. Dann habe ich als Gegenpol etwas Leichteres ausgesucht, nämlich die großartige späte Mozart-Sonate KV 526“, so die Geigerin. „Am Ende kommen wir zusammen im fulminanten Mendelssohn c-Moll-Klaviertrio.“ Karten zu 19 Euro, ermäßigt 15 Euro, gibt es bei der Tourist-Information und Abendkasse.