Zwei neue Baustellen in Weimarer Ortsteilen

Zwei Sperrungen treten nach Pfingsten in Weimarer Ortsteilen in Kraft.

Weimar. Dieser Verkehrseinschränkungen gibt es ab 25. Mai.

Zwei neue Sperrungen, die direkt nach dem Pfingstwochenende einsetzen sollen, hat die Stadtverwaltung angekündigt. In Oberweimar wird demnach in der Bahnhofstraße ein Abwasseranschluss hergestellt. Dabei werde diese ab Dienstag, 25. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 28. Mai, voll gesperrt. Die Umleitung führt über Quellenberg, Schlufterweg und Quergasse. In Tröbsdorf behindert am Grunstedter Rain 21 der Bau eines Gas-Hausanschlusses den Verkehr vom 25. Mai bis voraussichtlich 2. Juni. Die Anlieger können aus beiden Richtungen bis zur Baustelle passieren.