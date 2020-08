Zwei neue Infektionen im Weimarer Land

Im Kreis Weimarer Land sind zwei weitere Menschen nachweislich am Corona-Virus erkrankt. Derzeit sind im Kreis neun aktiv Erkrankte bekannt.

Weimarer Land. Zusätzlich mussten vier enge Kontaktpersonen im Landkreis in Quarantäne

Der Kreis Weimarer Land hat mit Stand Samstag 18 Uhr zwei weitere per Test bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit steigt die Zahl der Menschen, die als aktiv erkrankt sind, auf neun. In diesem Zusammenhang mussten weitere vier Menschen als enge Kontaktpersonen im Kreis in Quarantäne begeben. Dort befinden sich aktuell 19 Landkreis-Bewohner.

Seit dem Ausbruch der Pandemie sind demnach 88 Menschen im Kreis nachweislich an Corona erkrankt. Ein Infizierter muss weiterhin stationär behandelt werden. 75 Betroffene gelten als genesen, vier Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Nach Angaben der Kreisverwaltung befinden sich 82 Reiserückkehrer aus Risikogebieten derzeit im Weimarer Land in häuslicher Absonderung.