Zwei neue Straßensperrungen in Weimar ab Dienstag

Weimar. Diese beiden Weimarer Straßen werden wegen Bauarbeiten ab Dienstag vollgesperrt.

Ab Dienstag sollen in Weimar zwei Straßen gesperrt werden: die Heinrich-Jäde-Straße in Höhe 12a wegen des Neubaus eines Abwasseranschlusses sowie die Geleitstraße im Bereich Rittergasse und Am Palais wegen des Rückbaus einer Asphaltschicht. Aufgehoben werde die Sperrung in der Heinrich-Jäde-Straße voraussichtlich am 21. April, in der Geleitstraße bereits am 13. April. Fußgänger und Radfahrer sind von der Sperrung in der Geleitstraße nicht betroffen.