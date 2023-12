Zwei Personen aus Weimar erhalten Auszeichnung von Bodo Ramelow

Weimar. Ehrenbriefe werden am Montag in Erfurt vergeben. Zwei Menschen aus Weimar werden geehrt.

Auch in diesem Jahr wird Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) den Internationalen Tag des Ehrenamtes zum Anlass nehmen und verdiente Thüringerinnen und Thüringer mit dem Ehrenbrief des Freistaats auszeichnen. Die Ehrenbriefe werden am kommenden Montag im Beisein der Stiftungsratsvorsitzenden der Thüringer Ehrenamtsstiftung, Ministerin Heike Werner (Linke), an elf Bürgerinnen und Bürger verliehen, darunter zwei aus Weimar: Ines Bolle und Christian Treumann.

Christian Treumann ist ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender der Town-and-Country-Stiftung. Diese wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und hatte es sich zunächst als Ziel gesetzt, unverschuldet in Not geratenen Bauherren zu helfen.

Die Satzungszwecke der Stiftung wurden später erweitert und unter anderem durch den Stiftungspreis mit Leben erfüllt, der gemeinnützigen Einrichtungen zugutekommt, die sich für körperlich, geistig und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen. Seit Beginn an ist Christian Treumann mit Herzblut, unendlich viel Engagement und Tatkraft dabei und hat die Stiftung zu dem gemacht, was sie heute ist, heißt es in der Laudatio. Bei seiner täglichen Arbeit ist Christian Treumann stets wichtig, den Menschen, mit denen er zu tun hat, mit Achtung zu begegnen und sie dort abzuholen, wo sie stehen.

Glaubhafter Einsatz fürBürgernähe und Transparent

Ortsteilbürgermeisterin Ines Bolle (B90/Grüne) engagiert sich seit vielen Jahren in Weimar, speziell für Oberweimar-Ehringsdorf. Seit 2013 war sie zunächst stellvertretende Ortsteilbürgermeisterin. Im November 2020 wurde sie dann zur Ortsteilbürgermeisterin gewählt. Ines Bolle hat eine Reihe von Ideen und Ansätzen für neue Projekte im Ortsteil entworfen. Sie lässt sich dabei von ihrer Kernüberzeugung leiten, dass die frühzeitige Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in politische Entscheidungsprozesse von elementarer Bedeutung für eine lebendige Demokratie ist.

Um eine verbesserte Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, hat Ines Bolle etwa eine Einwohnerversammlung des Oberbürgermeisters im Stadtteil in offener Form als ‚World-Café‘ vorbereitet, bei der sie auch zahlreiche Skeptiker überzeugen konnte, so die Laudatio. Auch bei der Umgestaltung der Jenaplanschule in Oberweimar setzte sie mit der Organisation von Bürgerversammlungen und Mitmach-Aktionen erfolgreich auf eine frühe und ergebnisoffene Einbindung der Menschen vor Ort. Ines Bolle verkörpert glaubwürdig, was Kommunalpolitik ausmacht, nämlich Bürgernähe und Transparenz.