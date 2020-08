Zwei Premieren im Cranachhaus

Nach mehrmonatiger Pause und einem zaghaften Neustart ist das Theater im Gewölbe am Markt 11/12 gleich mit zwei Premieren in der Kulturstadt präsent. Am Samstag, 29. August, 18 Uhr, wird im Nachklang des Goethe-Geburtstages die szenische Lesung „Goethe und die Unsterblichkeit – Marienbader Intrigen“ mit Astrid Höschel-Bellmann und Horst Damm aufgeführt. Am Samstag, 5. September, 18 Uhr, folgt „Der Kontrabass“ von Patrick Süskind mit Manuel Klein, Regie: Regine Heintze.

