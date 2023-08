Zwei Projekte mit Weimar-Bezug für den Deutschen Engagement-Preis nominiert

Weimar. „1000 Buchen“ aus Weimar und Projekt „Virtuell die Geschichte einer Dreierfreundschaft entdecken“ haben die Möglichkeit auf Preise.

Für den Deutschen Engagement-Preis sind insgesamt 22 Thüringer Vereine und Organisationen nominiert, darunter auch zwei aus Weimar, beziehungsweise mit Bezug zur Kulturstadt. Sie haben nun die Chance, einen der fünf Jurypreise oder den Publikumspreis zu gewinnen.

Nominiert ist einerseits das in Weimar und über die Stadtgrenzen hinaus bekannte inklusive Gedenkprojekt „1000 Buchen“. Seit dem Kulturstadtjahr 1999 erinnert das Lebenshilfewerk Weimar/ Apolda mit Pflanzaktionen an die Opfer nationalsozialistischer Verfolgung. Die Lebenshilfe zeichnet damit jenen Weg nach, auf den in den letzten Kriegsmonaten Häftlinge des KZ Buchenwald getrieben wurden und der für etliche zum Todesmarsch wurde.

Am 7. Juni fand die bereits 81. Pflanzaktion statt: Drei Ahorn-Bäume – ein rotblättriger Spitzahorn und zwei Bergahorn-Bäume – wurden am Ilmradweg gepflanzt. Am 21. September soll die nächste Aktion stattfinden. Die Baumpatenschaft für den dann 218. Baum sollen die Freie Ganztagsgrundschule „Anna Amalia“ sowie die AG Biodidaktik der Uni Jena übernehmen.

„Seit Beginn der Aktion wurde eine große Anzahl von Bäumen aber auch von Menschen mit und ohne Behinderung zusammengebracht“, heißt es von der Lebenshilfe erfreut über die Nominierung. Diese gehe an all die Menschen, die seit knapp 25 Jahren am Projekt mitgewirkt haben.

eTwinning-Projekt nach Weimarer-Dreieck-Preis nominiert

Das zweite für den Deutschen Engagement-Preis nominiertes Projekt mit Weimar-Bezug trägt den Namen „Virtuell die Geschichte einer Dreierfreundschaft entdecken“ und geht auf die Schule Podstawowa aus der Gemeinde Jazowsko in Kleinpolen zurück. Diese wurde im August vergangenen Jahres für das sogenannte eTwinning-Projekt mit dem Weimarer-Dreieck-Preis ausgezeichnet.

Damit würdigte der Verein gemeinsam mit OB Peter Kleine (parteilos) die europäische Bildungsarbeit zwischen einer polnischen, französischen und deutschen Schule. Die Internetplattform eTwinning ermöglicht eine spannende Form, sich Lernstoff anzueignen und europäische Kontakte zwischen Schülerinnen und Schülern zu pflegen.

Anfang September wählt eine Fachjury die Preisträger in fünf Kategorien aus

Bundesweit seien in diesem Jahr 390 Vereine und Organisationen, die sich für das Gemeinwohl einsetzten, für den Deutschen Engagement-Preis nominiert, teilt der Bundesverband Deutscher Stiftungen mit. Anfang September wählt eine Fachjury die Preisträgerinnen und Preisträger in fünf Kategorien aus. Die Jurypreise sind mit jeweils 5000 Euro dotiert. Alle anderen haben dann die Möglichkeit, im Herbst beim Publikumspreis auf Stimmenfang zu gehen und ein Preisgeld von 10.000 Euro zu erhalten. Alle Preisträger werden am 5. Dezember zur feierlichen Preisverleihung in Berlin bekanntgegeben und gewürdigt.

Der Deutsche Engagement-Preis verbindet die rund 650 Engagement-Wettbewerbe aus ganz Deutschland. Diese Engagement-Wettbewerbe können jährlich ihre Erstplatzierten für den Deutschen Engagement-Preis vorschlagen. So wurde das eTwinning Projekt „Virtuell die Geschichte einer Dreierfreundschaft entdecken“ vom Weimarer-Dreieck-Preis nominiert, das Projekt „1000 Buchen“ vom Thüringer Demokratiepreis.