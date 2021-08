Zwei Unbekannte schlagen Mann in Weimar ins Gesicht

Weimar In Weimar ist es zu einem Wortgefecht zwischen zwei Unbekannten und einem Pärchen gekommen. In der Folge verlor der Mann einen Zahn.

Am Freitag gegen 03.50 Uhr haben eine Frau und ein Mann auf einer Bank bei der Skaterbahn in der Moskauer Straße gesessen. Wie die Polizei mitteilte, liefen an der Bank zwei unbekannte männliche Personen vorbei und begannen das Pärchen zu provozieren.

Es kam zu einem Wortgefecht, infolgedessen einer der unbekannten Täter dem Mann ins Gesicht schlug, woraufhin dieser einen Zahn verlor. Der zweite Täter ging dann ebenfalls auf den Mann los und schlug ihm erneut ins Gesicht.

Die Begleiterin des Geschädigten wollte diesen unterstützen, wobei ihr Handy zu Boden viel. Dies nahm der zweite Täter an sich. Im Anschluss ergriffen beide die Flucht.

Die beiden Täter werden so beschrieben:

Täter Nr. 1: männlich, ca. 175 bis 180 cm groß, korpulent, ca. 20 Jahre,dunkelblonde, nach hinten gefönte Haare, roter Pullover und helle Hose.

Täter Nr. 2: männlich, südländischer Typ, ca. 25 Jahre, dunkle Haare, Basecap, Camouflage Oberteil, hellbraue Hose.

