Zwei Veranstaltungen im Goethepavillon in Weimar

Weimar. „Goethe und Charlotte“ und „Nur nicht den Sand in den Kopf stecken“ am Dienstag im Weimarer Goethepavillon.

Zu gleich zwei Veranstaltungen lädt an diesem Dienstag, 4. April, das Theater im Palais Schardt – Goethepavillon ein. Ab 18 Uhr steht eine literarisch-musikalische Stunde auf den Spuren von Goethe und Charlotte von Stein unter dem Titel „Goethe und Charlotte“ auf dem Programm. Eintritt: 18 Euro.

Um 20 Uhr heißt es dann „Nur nicht den Sand in den Kopf stecken“: Wir Deutschen leben so lange wie niemals zuvor. Und haben deshalb so lange wie niemals zuvor Zeit, uns vor einem frühen Ende zu fürchten. Das heutzutage scheinbar an jeder Ecke lauert: Glyphosat im Bier, Antibiotika im Huhn, Feinstaub in der Luft und ein Loch im Ozon. Ein Kabarettprogramm von und mit Robby Mörre soll Mut machen. Eintritt: 15 Euro.