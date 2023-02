Zwei Verletzte in Nohra: VW und Transporter rasen bei Kreuzung B7 und B85 ineinander

Nohra. Verletzt ins Krankenhaus gebracht werden mussten eine VW-Fahrerin und ein Brummi-Fahrer, die am Montag in Nohra ineinander rasten.

Ein Transporter wurde am Montag, 30. Januar, in Nohra so heftig von einem Kfz gerammt, dass er umkippte. Die 36-jährige Fahrerin eines Volkswagen kam nach Angaben der Polizei aus Richtung Weimar und stieß an der Kreuzung mit einem von der B85 aus Richtung der Autobahn A4 kommenden Transporter heftig zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Transporter um. Die Fahrerin und der Fahrer mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstanden erhebliche Schäden.

Die Polizei konnte noch nicht herausfinden, wie es zum Unfall kam. Beide Beteiligten gaben an, bei "grün" gefahren zu sein. Wer den Unfall beobachtet hat, soll sich bei der Polizei Weimar zu melden.

