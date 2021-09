Zwei Verletzte nach Unfall mit drei Autos - Teleskoplader im Wert von 45.000 Euro gestohlen

Weimar/Weimarer Land. Außerdem stürzte ein Radfahrer auf regennasser Fahrbahn und eine Betrügerin verlangte 38.000 Euro von einem Rentner. Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

Zwei Verletzte nach Unfall mit drei Autos

Am Mittwoch gegen 13.20 Uhr hat sich in Bad Berka ein Verkehrsunfall mit Beteiligung von drei Autos ereignet. Wie die Polizei mitteilte, befuhren diese hintereinander die Weimarische Straße in Richtung Weimar.

Der Fahrer des vorderen Autos stoppte sein Fahrzeug, da er die Absicht hatte auf das Gelände einer Tankstelle abzubiegen. Der nachfolgende Wagen hielt ebenfalls an. Aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit bemerkte der dritte Fahrer die vor ihm haltenden Fahrzeuge nicht und fuhr auf den vor ihm stehenden Pkw auf.

Dieser wurde daraufhin auf das vordere Fahrzeug geschoben. Der Verursacher und der Fahrer des zweiten Autos wurden durch die Kollision leicht verletzt, mussten aber nur ambulant behandelt werden. An allen Fahrzeugen entstanden zudem Sachschäden.

Diebe stehlen Teleskoplader im Wert von 45.000 Euro

In der Zeit vom Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr, haben unbekannte Täter das Gelände der Agrargenossenschaft in Mellingen betreten. Dort begaben sie sich laut Polizeiangaben zielgerichtet zu einer Halle, flexten das Vorhängeschloß auf und bemächtigten sich eines Teleskopladers der Marke "Merlo".

Mit dem Lader drückten sie das hintere Tor auf, lösten vor der Halle die Ladeschaufel hydraulisch vom Fahrzeug und fuhren vom Gelände. Im Außenbereich wurde der Lader vermutlich auf ein anderes Fahrzeug verladen.

Die Aufnahmen der Videoüberwachung des Betriebsgeländes wurden gesichert und das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Der Teleskoplader hat einen Wert von 45.000 Euro.

Radfahrer stürzt auf regennasser Fahrbahn

Gegen 17 Uhr ist die Polizei über einen Verkehrsunfall mit einem Radfahrer in der Buttelstedter Straße in Weimar informiert worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der Radler den Gehweg in der Rießnerstraße und wollte in der Buttelstedter Straße auf die regennasse Fahrbahn wechseln.

Dabei kam der Mann ohne Fremdeinwirkung zu Fall und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Er wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Klinikum gebracht.

Betrügerin verlangt 38.000 Euro von Rentner

Ein 82-jähriger Mann aus Apolda wäre am Mittwochvormittag fast einem Trickbetrug aufgesessen, nachdem er einen Anruf von einer weiblichen Person erhalten hatte. Wie die Polizei mitteilte, gab sie sich als seine Enkelin aus und behauptete, sie habe in Gera einen Unfall gehabt und müsse nun 38.000 Euro bezahlen, da sie ansonsten ihren Führerschein verliert.

Die Tochter des Geschädigten brachte den Sachverhalt schließlich zur Anzeige, Schaden ist zum Glück nicht entstanden.

