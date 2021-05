Zwei weitere Corona-Tote im Weimarer Land

Blick in ein Corona-Schnell-Test-Zentrum in Apolda.

Weimarer Land. Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona meldet das Gesundheitsamt Weimarer Land Mittwoch, 5. Mai.

Zwei Todesfälle im Weimarer Land im Zusammenhang mit Corona meldete das Gesundheitsamt am Mittwoch. Zudem gibt es 17 Neuerkrankungen. Aktuell seien 456 Bürger aktivkrank. In sieben Tagen gab es 166 neue Fälle, womit der Inzidenzwert bei 202,1 liegt. Derzeit sind 812 Kontaktpersonen in Quarantäne, zudem 39 Reiserückkehrer in Absonderung.

Seit Beginn der Pandemie wurden 3873 Fälle registriert, 3314 Personen gelten als genesen.

