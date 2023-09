Zwei weitere Jahre „Gold“ für Hand-Hygiene in der Zentralklinik Bad Berka

Bad Berka. Die Zentralklinik zeigte auch mit einem gut angenommenen Aktionstag im Foyer die Wichtigkeit dieses Themas.

Die Zentralklinik Bad Berka bekam für weitere zwei Jahre das Gold-Zertifikat der „Aktion Saubere Hände“ zuerkannt. Die Bestätigung kam vor wenigen Tagen an. An dem bundesweiten Aktionsbündnis etlicher Institutionen des deutschen Gesundheitswesens, das sich mit dem Thema Hand-Hygiene auseinandersetzt, beteiligt sich die Zentralklinik bereits seit 2008. Das Hygieneteam der Abteilung für Labor- und Hygienemedizin überprüft in diesem Zusammenhang regelmäßig, ob die Händehygiene im Klinikalltag tatsächlich eingehalten wird. Dazu gehören auch umfangreiche systematische Compliance-Beobachtungen, bei denen Pflegeschüler das Hygiene-Team tatkräftig unterstützen.

Ein Höhepunkt war unlängst auch wieder der jährlich stattfindende Aktionstag zur Händehygiene. Dazu hatte das Hygiene-Team alle Mitarbeiter, aber auch Patienten und Besucher an einen Stand im Foyer eingeladen. Dort standen die Experten der Abteilung Labor und Hygienemedizin zu Gesprächen bereit. Mit praktischen Übungen ließ sich die Einreibetechnik der Händehygiene trainieren und unter UV-Licht das Resultat überprüfen. Die wichtigsten Krankheitserreger durften die Neugierigen mit einem Mikroskop betrachten. Erstmals nach der Corona-Pandemie waren auch wieder die Knirpse aus dem Kindergarten der Zentralklinik eingeladen, um sie für eine gute Händehygiene zu begeistern.

„Unsere Arbeit ist in den letzten Jahren noch wichtiger geworden“, betont Carsten Windmeier, Chefarzt der Abteilung Labor und Hygienemedizin. „Gerade auch in der Pandemiesituation hat sich unser Engagement für eine korrekte Basishygiene bewährt, bei der die Händehygiene ein wesentlicher Bestandteil ist. Die einfachste und zugleich wichtigste Maßnahme im Kampf gegen die direkte Übertragung von Keimen im Krankenhaus. 30 Sekunden Händedesinfektion kann Leben retten.“