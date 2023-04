Zwei weitere Termine für Fahrrad-Codierung bei der Weimarer Polizei

Weimar. Sowohl im Mai als auch im Juni können Interessierte noch zum Zuge kommen. Das sollten sie dabei beachten:

Trotz des schlechtes Wetters konnte die Weimarer Polizei am Mittwoch 37 Räder codieren. Der Zuspruch für diese Art des Schutzes sei nach wie vor hoch. Die nächste Codierung am 24. Mai sei bereits zur Hälfe ausgebucht. Ein weiterer Termin finde am 21. Juni statt. Und das wieder am Dienstgebäude der Polizei Am Kirschberg. Das Prozedere bleibt wie gehabt: Interessenten melden sich per Mail unter pi.weimar@polizei.thueringen.de oder Tel.: 03643/882103 bei der Polizei. Sie meldet sich dann.

Für die Codierung benötigen Interessenten einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad und ein Personaldokument. Insofern sie ein E-Bike codieren lassen möchten, sollten sie den Schlüssel für den Akku mitbringen, weil dieser häufig abgebaut werden müsse.