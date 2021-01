Zwei weitere Weimarer mit Corona verstorben

In Weimar wurden am Samstag nur vier Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet.

Weimar Zahl der Neuinfektionen sank am Samstag in der Stadt hingegen auf vier.

In Weimar sind von Freitag zu Samstag zwei weitere Menschen gestorben, die mit dem Corona-Virus infiziert waren. Das teilte die Stadtverwaltung am Nachmittag mit. Das städtische Gesundheitsamt registrierte am Samstag indes lediglich vier nachgewiesene Neuinfektionen. Drei Menschen steckten sich im familiären Umfeld an, einer im Krankenhaus. Corona-Blog: Sonntag Vorentscheidung über längeren Lockdown - Erster Kreis mit Schnelltests für Heimbesucher

Aktuell sind in Weimar 233 getestete Menschen mit dem Covid-19-Erreger infiziert. 15 davon müssen stationär behandelt werden. 27 weitere vormals infizierte Weimarer gelten überdies seit Freitag als genesen. Die Zahl der Menschen, die in der Stadt mit Corona starben, erhöhte sich auf 34.

Der Weimarer Inzidenz-Wert, der über die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen vergleichbar Auskunft gibt, sank von 173,24 auf 157,91.

