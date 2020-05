Montag haben die Arbeiten am Abwasserkanal in der Straße Am Hartwege in Oberweimar begonnen.

Zwei Wochen lang Sperrung Am Hartwege

Eine Woche später als von der Stadtverwaltung angekündigt, haben am Montag die Bauarbeiten in der Straße Am Hartwege in Oberweimar begonnen. Die Firma habe den Baubeginn um eine Woche verschoben, hieß es nachträglich ohne Begründung. Bis zum 22. Mai erfolgen hier Arbeiten am Abwasserkanal. Die Straße ist deshalb zwischen Taubacher und Fritz-Reuter-Straße gesperrt. Anlieger können allerdings bis zum unmittelbaren Baustellenbereich einfahren. Die Umleitung erfolgt über die Fröbelstraße.